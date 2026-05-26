ഇറാന്റെ ഐആര്ജിസിയെ 'ഭീകര സ്പോണ്സര്' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തണം: ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേല്
ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സിനെ (IRGC) ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി രണ്ട് മുതിര്ന്ന ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥര് ദി പ്രിന്റിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ നയതന്ത്ര തലങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഏകദേശം 44 രാജ്യങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ IRGCയെ ഉപരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുള്പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇറാനിയന് സംഘടന ഉയര്ത്തുന്ന ഭീഷണികള് ടെല് അവീവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
'IRGC-യെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. നാല്പ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങള് IRGCയെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. IRGC-ക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യ സമാനമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്,' ഒരു ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം IRGCയെ 'ഭീകരതയുടെ രാഷ്ട്ര സ്പോണ്സര്' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഇന്ത്യ ഇറാനുമായും ഇസ്രായേലുമായും ബന്ധം നിലനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം ന്യൂഡല്ഹി സന്ദര്ശിച്ച വേളയില് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്ദ് അബ്ബാസ് അരഘ്ചി ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെ എടുത്തുകാണിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ പ്രധാന സുഹൃത്തുക്കളില് ഒന്നായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.