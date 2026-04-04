ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: ക്ഷേമം, തൊഴില്‍, സുരക്ഷാ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി വനിതാ വോട്ടര്‍മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രകടന പത്രികകള്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:09 IST)
തിരുവനന്തപുരം: 2026 ലെ കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരെയാണ്. കാരണം അവരാണ് വോട്ടര്‍മാരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികള്‍ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള തൊഴില്‍, ക്ഷേമം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പ്രകടന പത്രികകള്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.

2026 മാര്‍ച്ചിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ ആകെ 2,71,42,952 വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. അതില്‍ 1,39,21,868 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരാണ് (51.29%), പുരുഷന്മാര്‍ 1,32,20,811 (48.70%), ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ ആകെ 273. പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ എല്ലാ പാര്‍ട്ടിക്കാരും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരെയാണ്. കുടുംബശ്രീ, തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഘടനാപരമായ ക്ഷേമത്തിനും എല്‍ഡിഎഫ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു.

എന്നാല്‍ നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിയമപരമായ സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ എന്നിവയില്‍ യുഡിഎഫ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, പോലീസിംഗ് പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍, ലക്ഷ്യമിട്ട ക്ഷേമ പിന്തുണ എന്നിവയാണ് എന്‍ഡിഎ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.


