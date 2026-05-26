അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അമേരിക്ക–ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി: ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
- സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി : നേരിടാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി
- West Asia Crisis : ഇറാൻ യുദ്ധം തുടരണോ?, ട്രംപും നെതന്യാഹുവും രണ്ടുതട്ടിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
- യുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നാൽ സർപ്രൈസുകളുണ്ടാവും, യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ
- ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും വധിക്കുന്നവര്ക്ക് 558 കോടി നല്കുമെന്ന് ഇറാന്
US Airstrike in Hormuz : ഹോർമുസിൽ ഐആർജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർത്ത് യുഎസ്, ആക്രമണം സമാധാനക്കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടെ
മിഡില് ഈസ്റ്റില് താല്ക്കാലികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വെടിനിര്ത്തല് കരാര് പൂര്ണ്ണമായി തകര്ത്തുകൊണ്ട് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണവുമായി അമേരിക്ക.
ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സിന്റെ (IRGC) തീരദേശ മിസൈല് ബങ്കറുകള്ക്ക് പുറമെ, ഹോർമുസിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ ബോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് (CENTCOM) 'ഓപ്പറേഷന് എപിക് ഫ്യൂരി'യുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്.
യുഎസ് നാവികസേനയുടെ സൂപ്പര് ഹോര്നെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്, 5,000 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ആഴത്തില് തുളച്ചുകയറുന്ന അത്യാധുനിക ബോംബുകള് (Deep Penetrator Munitions) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാന്റെ തീരദേശ താവളങ്ങളെ തകര്ത്തത്. ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളായ ബന്ദര് അബ്ബാസ്, ഖേഷ്ം പോര്ട്ട്, ഖാര്ഗ് ഐലന്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെയാണ് പ്രധാനമായും ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഇറാന് തങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറുകയോ അന്താരാഷ്ട്ര മേല്നോട്ടത്തില് നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക നടപടി. സ്ഥിതിഗതികള് ശാന്തമാണെന്നും കൂടുതല് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളോട് ഇറാന് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയില് പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്ക്ക് ഇറാന് മുതിര്ന്നാല് അത് എണ്ണ വിപണിയെ വീണ്ടും ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സംഘര്ഷം വീണ്ടും തുടരാനും ഇത് ഇടയാക്കിയേക്കും.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.