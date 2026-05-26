Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (08:28 IST)

US Airstrike in Hormuz : ഹോർമുസിൽ ഐആർജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർത്ത് യുഎസ്, ആക്രമണം സമാധാനക്കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടെ

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ത്തുകൊണ്ട് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണവുമായി അമേരിക്ക.
 ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സിന്റെ (IRGC) തീരദേശ മിസൈല്‍ ബങ്കറുകള്‍ക്ക് പുറമെ, ഹോർമുസിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ ബോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് (CENTCOM) 'ഓപ്പറേഷന്‍ എപിക് ഫ്യൂരി'യുടെ ഭാഗമായി കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്.
 
യുഎസ് നാവികസേനയുടെ സൂപ്പര്‍ ഹോര്‍നെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍, 5,000 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ആഴത്തില്‍ തുളച്ചുകയറുന്ന അത്യാധുനിക ബോംബുകള്‍ (Deep Penetrator Munitions) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാന്റെ തീരദേശ താവളങ്ങളെ തകര്‍ത്തത്. ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളായ ബന്ദര്‍ അബ്ബാസ്, ഖേഷ്ം പോര്‍ട്ട്, ഖാര്‍ഗ് ഐലന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയാണ് പ്രധാനമായും ആക്രമണമുണ്ടായത്.
 
ഇറാന്‍ തങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറുകയോ അന്താരാഷ്ട്ര മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക നടപടി. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണെന്നും കൂടുതല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളോട് ഇറാന്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയില്‍ പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍ മുതിര്‍ന്നാല്‍ അത് എണ്ണ വിപണിയെ വീണ്ടും ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സംഘര്‍ഷം വീണ്ടും തുടരാനും ഇത് ഇടയാക്കിയേക്കും.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിനിടെ ശുചിമുറിയില്‍ പ്രസവിച്ച പെണ്‍കുട്ടി പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇപ്പോള്‍ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

മെഡിക്കല്‍ സപ്ലൈകളും ആംബുലന്‍സുകളും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവശ്യ സഹായം നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

026 മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് (മേയ് 26) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി.ആര്‍.ഡി പ്രസ് ചേംബറില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍ ആണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.

എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് കുറയുമെന്നാണ് പലരും പരാതിപ്പെടുന്നത്. പൂര്‍ണ്ണമായി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പകുതിയായി കുറയുമെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു.

