അട്ടപ്പാടി മധു കൊലപാതക കേസില് 12 പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഉയര്ത്തി, ജീവപര്യന്തം തടവും
കൊച്ചി: അട്ടപ്പാടിയില് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസില് പ്രതികള്ക്കുള്ള ശിക്ഷ കേരള ഹൈക്കോടതി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. 12 പ്രതികള്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ചു. മധുവിന്റെ കുടുംബം സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് പരിഗണിച്ച് വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ വിധിച്ച ഏഴ് വര്ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയാണ് കോടതി ഉയര്ത്തിയത്. കുറ്റകൃത്യത്തില് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു.
ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരില് മരക്കാര്, ഷംസുദ്ധീന്, രാധാകൃഷ്ണന്, അബൂബക്കര്, സിദ്ദിഖ്, ഉബൈദ്, നജീബ്, ജെയ്ജുമോന്, സജീവ്, സതീഷ്, ഹരീഷ്, ബിജു എന്നിവര് ഉള്പ്പെടുന്നു. നാലാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട വിചാരണ കോടതിയുടെ തീരുമാനവും ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളുടെ ഹര്ജി തള്ളി.
ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികള് അപ്പീല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 16-ാം പ്രതിയായ മുനീറിന് വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ മൂന്ന് മാസം തടവും 500 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിനകം ശിക്ഷ പൂര്ത്തിയാക്കി. മധുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
