ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
ആര് ഭരിച്ചാലും ആണിപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി ഭരിപ്പിക്കും, ബിജെപി സ്വാധീനശക്തിയായി മാറുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:02 IST)
കേരളത്തിലെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ നിയമസഭയിലെ സ്വാധീനശക്തിയായി ബിജെപി മാറുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ആര് അധികാരത്തില്‍ വന്നാലും ആണിപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി ഭരിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു.

ജനഹിത ഭരണം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന ശക്തിയായി നിയമസഭയില്‍ ബിജെപിയുണ്ടാകും. അതാണ് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. ശബരിമല വിഷയം ഭക്തര്‍ നോക്കിക്കോളും ഒരുത്തന്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തവണ ശക്തമായ പോരാട്ടം എന്‍ഡിഎ കാഴ്ചവെയ്ക്കും. തൃശൂരുകാര്‍ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു എം പിയെ സമ്മാനിച്ചു. അത് പടരും. പേരുകള്‍ എണ്ണിക്കോള്ളുവെന്നും കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി തൃശൂരില്‍ പറഞ്ഞു.


