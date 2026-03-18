ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
മലപ്പുറത്ത് എല്‍ഡിഎഫിന്റെ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക്; അബ്ദുറഹ്മാന്‍ രണ്ടത്താണി പിന്മാറാന്‍ സാധ്യത

randathani
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:21 IST)
randathani

മലപ്പുറം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുതിര്‍ന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ രണ്ടത്താണി പാര്‍ട്ടി മാറാന്‍ സാധ്യത. ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കള്‍ രണ്ടത്താണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും തിരൂരങ്ങാടിയിലോ താനൂരിലോ അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സീറ്റ് രണ്ടത്താണിക്ക് എല്‍ഡിഎഫ് നല്‍കും.

2006 ലും 2011 ലും താനൂരില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാന്‍ രണ്ടത്താണി. മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനെ താനൂരില്‍ നിന്നുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ പകരം തിരൂരില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടും വി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയില്ല. താനൂരിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടികയില്‍ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുറഹ്മാന്‍ രണ്ടത്താണി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.

വിശ്വസ്തരായ അംഗങ്ങളെ അവഗണിച്ചതിനും പെട്ടെന്ന് ഉയര്‍ന്നുവന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പരിഗണിച്ചതിനും ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ രണ്ടത്താണി വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ പിഎംഎ സമീറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തിനെതിരെയായിരുന്നു വിമര്‍ശനം.


