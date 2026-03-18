ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
കുടിശ്ശികയെല്ലാം തീർത്തു, ഇനി ആ സീറ്റിങ്ങ് തന്നേരെ, ഒരിഞ്ച് മാറാതെ സുധാകരനും അടൂർ പ്രകാശും, ഹൈക്കമാൻഡ് വഴങ്ങുന്നു?

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:48 IST)
നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നും പിറകോട്ട് മാറാതെ എം പിമാരായ കെ സുധാകരനും അടൂര്‍ പ്രകാശും. കണ്ണൂര്‍ നിയമസഭാ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാനായി കെ സുധാകരന്‍ കേരള ഹൗസില്‍ നിന്നും ബാധ്യതാ രഹിത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്‍ഒസി ലഭിക്കാനായി കേരള ഹൗസിലെ കുടിശ്ശിക കെ സുധാാകരന്‍ അടച്ചുതീര്‍ത്തു. ഡല്‍ഹി സിപിഡബ്യുവിലെയും കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കുകയാണ്.

കോന്നിയില്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശും മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അടൂര്‍ പ്രകാശും കേരള ഹൗസിലെ കുടിശ്ശികകള്‍ അടച്ചുതീര്‍ത്തു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ബാധ്യതാ രഹിത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ സുധാകരനും അടൂര്‍ പ്രകാശും മത്സരിക്കുമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സമ്മതം മൂളുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എം പിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കര്‍ശനമായ നിര്‍ദേശമായിരുന്നു കേരള നേതൃത്വം ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് മുന്നില്‍ വെച്ചിരുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


