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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (11:50 IST)

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

Nayara Energy reduces petrol and diesel prices
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (11:50 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:51 IST)
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പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി. കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍. കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള പമ്പുകളില്‍ പെട്രോളിന് അഞ്ചു രൂപയും ഡീസലിനും 3 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്.  ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.
 
രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഒരു കമ്പനി റീറ്റെയില്‍ വില കുറയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം മസൂദ് പെഷസ്‌കിയാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യ ഇറാന്‍ ബന്ധം ശക്തമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മോദി ക്ഷണിച്ചു എന്ന് ഇറാനാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. സമാധാനത്തിനായി മോദി വ്യക്തിപരമായി നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 
 
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ശ്രീനു എസ്
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