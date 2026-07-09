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  4. Young man confesses to strangling his wife to death
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (19:47 IST)

ഭാര്യയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് യുവാവിന്റെ കുറ്റസമ്മതം; വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ പോലീസും പ്രതിയും ഞെട്ടി

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (19:47 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (20:19 IST)
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കോഴിക്കോട്: ഭാര്യയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യുവാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പുതിയാങ്ങടി സ്വദേശിയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുമായ സാക്കിര്‍ (49) ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ പോലീസും പ്രതിയും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നസീലിയെ (48) ജീവനോടെ കണ്ടെത്തുകയും അയല്‍വാസികളും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ അവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് കൊലപാതകശ്രമത്തിന് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
 
വെള്ളയില്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11.20-ഓടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സാക്കിര്‍ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആദ്യം പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്‍കിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ അവരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അവരെ ആദ്യം ഗവണ്‍മെന്റ് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 
 
കഴുത്തിലേറ്റ മുറിവുകള്‍ ജീവന് ഭീഷണിയല്ലെന്നും അവര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യമാണ് വധശ്രമത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സാക്കിറിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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