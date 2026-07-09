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23 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ചേലാകർമം, ഗുരുതര പിഴവ്, 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ
മലപ്പുറം: 23 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ ചേലാകര്മ്മത്തിനിടെ ഗുരുതരമായ ചികിത്സാപ്പിഴവ് സംഭവിച്ച കേസില് പെരുമ്പടപ്പിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കും ചികിത്സ നടത്തിയ ഡോക്ടര്ക്കുമെതിരെ 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് മലപ്പുറം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന് ഉത്തരവ്. കെ. മോഹന്ദാസ് പ്രസിഡന്റും, പ്രീതി ശിവരാമന്, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായില് സി.വി. എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ കമ്മീഷന്റേതാണ് വിധി. 2018 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം.
ചേലാകര്മ്മത്തിന് ശേഷം അണുബാധയേറ്റ് പഴുപ്പ് ബാധിച്ച കുഞ്ഞിനെ തൃശൂര് അമലാ ആശുപത്രിയിലും തുടര്ന്ന് ജൂബിലി മിഷന് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയോളം തീവ്രപരിചരണത്തിന് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയോളം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സ നല്കിയ ശേഷമാണ് ഭാവിയില് കൂടുതല് ശസ്ത്രക്രിയകള് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന നിര്ദേശത്തോടെയാണ് കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തത്.
സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘവും ആരോഗ്യ വിജിലന്സും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ആശുപത്രിയില് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടറുടെ പരിചയക്കുറവാണ് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേസില് നേരത്തെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഇടപെടുകയും ഇരയ്ക്ക് താല്ക്കാലികാശ്വാസമായി 2 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നും സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്റെ വിധി.
ആശുപത്രിയിലെ ശുചിത്വക്കുറവും ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളുടെ അശാസ്ത്രീയ ഉപയോഗവും കുട്ടിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് കമ്മീഷന് വിലയിരുത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കുട്ടി ജീവിതകാലം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് 25 ലക്ഷവും ഭാവിയില് ആവശ്യമായ ശസ്ത്രക്രിയകള്ക്കും തുടര്ചികിത്സയ്ക്കുമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും നല്കാനാണ് ഉത്തരവ്. ഇതിനുപുറമെ കോടതി ചെലവിനായി 25000 രൂപ നല്കണമെന്നും കമ്മീഷന് നിര്ദേശിച്ചു. ഉത്തരവ് ലഭിച്ച തീയതി മുതല് ഒരു മാസത്തിനകം മുഴുവന് തുകയും പരാതിക്കാര്ക്ക് നല്കണം. നിര്ദേശം പാലിക്കാത്ത പക്ഷം പരാതി സമര്പ്പിച്ച തീയതി മുതല് ഒന്പത് ശതമാനം വാര്ഷിക പലിശ സഹിതം തുക ഈടാക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
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23 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ചേലാകർമം, ഗുരുതര പിഴവ്, 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ
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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി
വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആറായി ഉയർന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിർമാണത്തൊഴിലാളികളായ അഞ്ചുപേരെയാണ് കാണാതായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച അതിഥിത്തൊഴിലാളികളായ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എംബാം ചെയ്ത് തുരങ്കപാത നിർമാണ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ബുധൻ രാത്രിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിമാനമാർഗം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.