കാലവർഷം ഇന്ത്യ മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നു, ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

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രാജ്യത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില് കാലവര്ഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു. കേരളത്തില് നേരത്തെയെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോള് മാത്രമാണ് കാലവര്ഷം രാജ്യമാകെ വ്യാപിക്കുന്നത്. ഡല്ഹി, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും മഴക്കെടുതികളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പെയ്ത മഴയില് ഡല്ഹിയിലെ പലഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. മരങ്ങള് കടപുഴകുകയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുത്തിയില് ഡല്ഹിയില് 3 പേര് മരിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളില് രാജസ്ഥാന്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് കൂടി മണ്സൂണ് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ജമ്മുകശ്മീര്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് വ്യാപക മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതേസമയം കേരളത്തില് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പില് ന്യൂനമര്ദ്ദപാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂലൈ 9 മുതല് 13 വരെ കേരളത്തില് മഴ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന.
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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി
വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആറായി ഉയർന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിർമാണത്തൊഴിലാളികളായ അഞ്ചുപേരെയാണ് കാണാതായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച അതിഥിത്തൊഴിലാളികളായ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എംബാം ചെയ്ത് തുരങ്കപാത നിർമാണ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ബുധൻ രാത്രിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിമാനമാർഗം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.