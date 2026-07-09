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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (19:36 IST)

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ കൊലപാതകം: സവാരിയയെ മതം മാറാന്‍ പ്രതി നിര്‍ബന്ധിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം

Murder of Malayali student
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (19:36 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (19:44 IST)
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ആലപ്പുഴ: ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനില്‍ സഹപാഠിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഹരിപ്പാട് പിലാപ്പുഴ പുതുക്കാട് സുപ്രഭ ഭവനില്‍ വസന്ത്-മിനി ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ സവാരിയ വസന്ത് (22) ആണ് മരിച്ചത്. മലപ്പുറം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശിയായ സദറുല്‍ അനം (23) ആണ് പ്രതി; ഇയാളെ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനില്‍ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി സവാരിയയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും ഒരേ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 16,000 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുള്ള ആ ഹോസ്റ്റലിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ വളരെ പരിമിതമാണ്. സദറുല്‍ അനം സവാരിയയെ അതിക്രൂരമായാണ് ആക്രമിച്ചത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരമാസകലം മര്‍ദ്ദനമേറ്റ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരൊറ്റ അടിയിലല്ല സവാരിയ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മതം മാറാന്‍ പ്രതി അവളെ നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നതായി സഹപാഠികള്‍ പറഞ്ഞു. സഹപാഠികള്‍ ഇതിന് ദൃക്സാക്ഷികളാണ്. അവര്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മൊഴി നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
 
പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ തലയിലേറ്റ പരിക്കിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പരാമര്‍ശമുള്ളൂ. ശരീരത്തില്‍ മറ്റ് ക്ഷതങ്ങളോ പാടുകളോ ഉള്ളതായി അതില്‍ പറയുന്നില്ല. അവിടുന്ന് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കാന്‍ 20 ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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