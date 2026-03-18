സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (16:43 IST)
കൊച്ചി: എറണാകുളം ജംഗ്ഷന് (സൗത്ത്) റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയരം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനാല് മാര്ച്ച് 26 വരെ ട്രെയിന് സര്വീസുകള്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. ട്രെയിനിന്റെ വാതിലുകളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തമ്മിലുള്ള ഉയരവ്യത്യാസം അപകട സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തില് രണ്ടാം നമ്പര് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 26 വരെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമായ ട്രെയിനുകള്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആലുവയില് നിന്ന് സര്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ചില ട്രെയിനുകള് പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂര് ഇന്റര്സിറ്റി, വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ആറ് ട്രെയിനുകളുടെ സര്വീസുകളില് ഭാഗികമായി മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.