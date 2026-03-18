സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (16:33 IST)
മിഡില് ഈസ്റ്റില് തുടരുന്ന യുദ്ധം ലോകത്തെ മുഴുവന് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷിപ്പിംഗ് ഗതാഗതത്തിലെ തടസ്സങ്ങള് രാജ്യത്തുടനീളം എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് ലഭിക്കുന്നതില് ആളുകള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടുന്നു. ചിലര് വീട്ടില് സിലിണ്ടറുകള് സൂക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകളുടെ ഈ തീരുമാനം അപകടകരം മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. എല്പിജി കണക്ഷനുകളും സിലിണ്ടറുകളും സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാരും എണ്ണക്കമ്പനികളും കര്ശനമായ നിയമങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നത് ശിക്ഷാ നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ എല്പിജി കണക്ഷനുകള്ക്ക് ഒരു വീട് ഒരു കണക്ഷന് നിയമം ബാധകമാണ്. ഒരു വീട്ടില് ഒരു എല്പിജി കണക്ഷന് മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ. ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്റെ ഇന്ഡെയ്ന് ഗ്യാസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡിന്റെ എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാരത് ഗ്യാസ് എന്നിവയാണ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് കണക്ഷന് നല്കുന്നത്. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഇതിനകം ഒരു കമ്പനിയില് നിന്ന് കണക്ഷന് ഉണ്ടെങ്കില് അതേ വിലാസത്തില് മറ്റൊരു കമ്പനിയില് നിന്ന് കണക്ഷന് എടുക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. എന്നാല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഒരേ കമ്പനിയില് നിന്ന് ഇരട്ട സിലിണ്ടര് കണക്ഷന് എടുക്കാം. ഇതില് ഒരു കണക്ഷനില് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകള് ലഭ്യമാണ്.
നിയമ പ്രകാരം ഗാര്ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഒരു കണക്ഷനില് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഒന്ന് ഉപയോഗത്തിനായി എടുക്കാം മറ്റൊന്ന് റിസര്വ് ആയി സൂക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പ്രതിവര്ഷം പരമാവധി 15 ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറുകള് വരെ വാങ്ങാം. സാധുവായ പെര്മിറ്റ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആവശ്യമായതിനേക്കാള് കൂടുതല് സിലിണ്ടറുകള് അല്ലെങ്കില് 40 കിലോയില് കൂടുതല് എല്പിജി ശേഖരിച്ചാല് അധികാരികള്ക്ക് നടപടിയെടുക്കാം.