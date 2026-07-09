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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (19:19 IST)

അധ്യാപകരുടെ സെന്‍സസ് ഡ്യൂട്ടി വിന്യാസം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Census, India Census, Census 2027,National News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (19:19 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (19:22 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന സെന്‍സസ് ജോലികള്‍ക്കായി അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍  നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ക്ലാസ് മുറികളിലെ അധ്യാപനത്തിനോ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനത്തിനോ തടസ്സമാകാത്ത വിധത്തില്‍ അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ജില്ലാതല പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെന്‍സസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ഉചിതമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാന സെന്‍സസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും  നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.
 
സെന്‍സസ് ചുമതലകള്‍ ഇതിനകം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഭാവിയില്‍ അധ്യാപകരുടെ നിയമനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നതതല സമിതി സംസ്ഥാന സെന്‍സസ് കമ്മീഷണര്‍ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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