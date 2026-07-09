അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പത്തനംതിട്ടയില് പെണ്കുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം: ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു
- സ്കൂളുകളിലെ പരിശീലനങ്ങള് രാവിലെ 10.30 ന് അവസാനിപ്പിക്കണം: ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്
- കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം വേണം; സംസ്ഥാനത്തിന് നിർദ്ദേശവുമായി ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
- 23 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ചേലാകർമം, ഗുരുതര പിഴവ്, 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ
- കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി
അധ്യാപകരുടെ സെന്സസ് ഡ്യൂട്ടി വിന്യാസം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന സെന്സസ് ജോലികള്ക്കായി അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ക്ലാസ് മുറികളിലെ അധ്യാപനത്തിനോ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠനത്തിനോ തടസ്സമാകാത്ത വിധത്തില് അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ജില്ലാതല പ്രിന്സിപ്പല് സെന്സസ് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് ഉചിതമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന് സംസ്ഥാന സെന്സസ് കമ്മീഷണര്ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
സെന്സസ് ചുമതലകള് ഇതിനകം നല്കിയിട്ടുള്ള ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് അധ്യാപകരുടെ വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഭാവിയില് അധ്യാപകരുടെ നിയമനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നതതല സമിതി സംസ്ഥാന സെന്സസ് കമ്മീഷണര് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശ ചെയ്തു.
അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്നസിനെതിരെ വിമര്ശനം
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
അധ്യാപകരുടെ സെന്സസ് ഡ്യൂട്ടി വിന്യാസം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്
ക്ലാസ് മുറികളിലെ അധ്യാപനത്തിനോ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠനത്തിനോ തടസ്സമാകാത്ത വിധത്തില് അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ജില്ലാതല പ്രിന്സിപ്പല് സെന്സസ് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് ഉചിതമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന് സംസ്ഥാന സെന്സസ് കമ്മീഷണര്ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
23 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ചേലാകർമം, ഗുരുതര പിഴവ്, 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ
കാലവർഷം ഇന്ത്യ മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നു, ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി
വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആറായി ഉയർന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിർമാണത്തൊഴിലാളികളായ അഞ്ചുപേരെയാണ് കാണാതായത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച അതിഥിത്തൊഴിലാളികളായ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എംബാം ചെയ്ത് തുരങ്കപാത നിർമാണ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ബുധൻ രാത്രിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിമാനമാർഗം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.