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KSRTC: സൗജന്യ യാത്ര, സർക്കാരിനു നഷ്ടം 57 കോടി
ഏതൊക്കെ ബസിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ എത്ര രൂപ വീതം ചെലവു വരുമെന്ന കണക്കുകൾ കെഎസ്ആർടിസി കൈമാറിയിരുന്നു
KSRTC: സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര പദ്ധതി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു നഷ്ടം 57 കോടി. ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ മാത്രമായി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നഷ്ടം വരുന്നത്. നിലവിൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ മാത്രമാണ് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുതൽ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമാകും.
ഏതൊക്കെ ബസിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ എത്ര രൂപ വീതം ചെലവു വരുമെന്ന കണക്കുകൾ കെഎസ്ആർടിസി കൈമാറിയിരുന്നു. മുഴുവൻ ബസുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തെ നഷ്ടം 112 കോടിരൂപയാണ്. സിറ്റി ഫാസ്റ്റ്, ഓർഡിനറി എന്നിവയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ 65 കോടി, ഓർഡിനറി, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ 90 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണു നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കു ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. നഷ്ടം വഹിക്കുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആയിരിക്കും. നിലവിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കു എല്ലാ മാസവും സർക്കാരാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. സൗജന്യയാത്ര കൂടി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കായി സർക്കാർ നൽകേണ്ടിവരും.