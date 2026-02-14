രേണുക വേണു|
രണ്ട് ടേം വ്യവസ്ഥയില് കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കു ഇളവ് നല്കാന് സിപിഎം തീരുമാനം. തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് ടേം എംഎല്എമാരായവരില് പകുതിയോളം പേര്ക്ക് ഇത്തവണ ഇളവുണ്ടാകാന് സാധ്യത. ജനപ്രീതിയില് മുന്നില് നില്ക്കുന്നവര്ക്കാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കാന് സിപിഎം അവസരം നല്കുക.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പിണറായി വിജയന് എല്ഡിഎഫിനെ നയിക്കുമെങ്കിലും ഇത്തവണ മത്സരിക്കാന് സാധ്യതയില്ല. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് പിണറായി മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് ടേം എംഎല്എയായതിനാലും തലമുറ മാറ്റത്തിലേക്കു കടക്കേണ്ടതിനാലും സ്വയം മാറിനില്ക്കാന് പിണറായി തീരുമാനിക്കും.
ശൈലജ മട്ടന്നൂരില് തന്നെ ജനവിധി തേടും. കഴിഞ്ഞ തവണ റെക്കോര്ഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മട്ടന്നൂരില് ശൈലജ ജയിച്ചത്. ഇത്തവണയും വമ്പന് ജയം ആവര്ത്തിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തല്. എം.സ്വരാജിനെ കണ്ണൂരിലെ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിത മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. തളിപ്പറമ്പിലോ തലശ്ശേരിയിലോ ആയിരിക്കും സ്വരാജ് മത്സരിക്കുക.