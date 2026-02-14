ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് വ്യാപാരക്കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്: നരേന്ദ്രമോദി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആഗോളതലത്തില് മത്സരിക്കാന് തയ്യാറായതിനാലാണ് വ്യാപാര കരാറുകളില് ഏര്പ്പെടുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള് ആഗോളതലത്തില് വ്യാപകമായി ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതും ലോകവുമായി മത്സരിക്കാന് തയ്യാറായതുമായതിനാല് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി രാജ്യം വ്യാപാര കരാറുകളില് ഏര്പ്പെടുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദശകം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭൂതപൂര്വമായ വികസനത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നുവെന്നും ശക്തമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ശ്രമങ്ങളിലൂടെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ET NOW ഗ്ലോബല് ബിസിനസ് ഉച്ചകോടി 2026-നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ പരിഷ്കരണ എക്സ്പ്രസില് സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവുമാണ് വളര്ച്ചയുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തികളായി സര്ക്കാര് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.