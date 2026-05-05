സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കരുത്; വേണുഗോപാലിനായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്ത്, പ്രതിസന്ധി

Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (16:45 IST)
വി.ഡി.സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കരുതെന്ന ആവശ്യവുമായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ. കെ.മുരളീധരനും കെ.സുധാകരനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.
എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ നോക്കിയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുക. കെ.സി.വേണുഗോപാലിനായി പരമാവധി എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ കെ.സുധാകരൻ മുരളീധരനു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനെ തുടക്കം മുതൽ എതിർക്കുന്ന നേതാവാണ് സുധാകരൻ.
എംഎൽഎമാരിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുരളീധരൻ സുധാകരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് മത്സരിച്ചു ജയിച്ചവരിൽ 60 ശതമാനം കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരും. രമേശ് ചെന്നിത്തല, വി.ഡി.സതീശൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ്.