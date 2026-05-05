വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നാമത്, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിപിഎം; നിലതെറ്റി സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസും

WEBDUNIA|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (12:25 IST)
സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നാമത്. 28.79 ശതമാനം വോട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് നേടിയത്. സിപിഎമ്മിന്റെ വോട്ട് ശതമാനം 21.77 ആണ്.
എൽഡിഎഫിൽ പൂർണമായി അടിതെറ്റിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനും സിപിഐയ്ക്കുമാണ്. സിപിഐയ്ക്ക് 6.64 ശതമാനം വോട്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനു 2.60 ശതമാനം വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്.
കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് 63 സീറ്റുകൾ നേടി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു എട്ട് സീറ്റുകളുടെ മാത്രം കുറവ്. സിപിഎം 26 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി. സിപിഐയ്ക്കു ജയിക്കാനായത് എട്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം. മുസ്ലിം ലീഗ് 22 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിനു സീറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല.