ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (14:06 IST)
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിനിമയില് അഭിനയിക്കുന്നത് നിര്ത്തിയെന്ന് നടന് രമേശ് പിഷാരടി. കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തില് ബിജെപിയുടെ തീപാറുന്ന നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരെ 13,147 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി പിഷാരടി വിജയിച്ചത്. ഒരു മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കവെ പിഷാരടി ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയും ചെയ്യില്ലെന്നും അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം പൂര്ണ്ണമായും പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനായി സമര്പ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത് മുതല് ജനങ്ങള് തന്നെ ഒരു നടനായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 62,199 വോട്ടുകള് നേടിയ പിഷാരടി 13,147 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ചു. 49,053 വോട്ടുകള് നേടിയ ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവന്ന വിവാദങ്ങള് ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് കരുതുന്നത്.
കണ്ണാടിയില് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ജനങ്ങള്ക്ക് പണം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുമായി ശോഭ വാക്കുതര്ക്കം നടത്തിയതും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് കാരണമായി.