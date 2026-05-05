ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിന്; കെ.എം.ഷാജി മന്ത്രിയായേക്കും

വ്യവസായ വകുപ്പ് ലീഗിനായിരിക്കും

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (13:10 IST)

മന്ത്രിസഭയിൽ അർഹിച്ച പരിഗണന മുസ്ലിം ലീഗിനു കൊടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി ലീഗ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നൽകിയേക്കും.

വ്യവസായ വകുപ്പ് ലീഗിനായിരിക്കും. പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യവസായ മന്ത്രിയാകും. അതിനൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കു നൽകാൻ സാധ്യത. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ലീഗിന് ലഭിക്കും. കെ.എം.ഷാജിക്കാണ് സാധ്യത.

ഷാജിക്ക് പൊതുമരാമത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാക്കും. അധ്യാപകനും കോട്ടക്കൽ എംഎൽഎയുമായ പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടും.


