ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (13:57 IST)
തോറ്റതിനു ന്യായീകരണങ്ങളില്ലെന്നും തോറ്റതെങ്ങനെയെന്നു വോട്ടര്മാര്ക്കു അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിലയിരുത്താമെന്നും ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന്. മഞ്ചേശ്വരത്തുനിന്നാണ് സുരേന്ദ്രന് ജനവിധി തേടിയത്. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയോട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സുരേന്ദ്രന് തോറ്റത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിപിഎമ്മിന് വെറും ഇരുപതിനായിരത്തോളം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്.
സുരേന്ദ്രന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്-
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വീണ്ടും തോറ്റു. തോറ്റതിനു ന്യായീകരണങ്ങളില്ല. തോറ്റതെങ്ങനെയെന്നു വോട്ടര്മാര്ക്കു അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിലയിരുത്താം. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്. മഞ്ചേശ്വരത്തുകാരോടൊപ്പം മരണം വരെ ഉണ്ടാവും. പാവപ്പെട്ടവരുടേയും പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടേയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടേയും വികസനകാര്യങ്ങളില് വിവേചനം നേരിട്ടവരുടേയും കൂടെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഏതു സമയത്തും. നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ചേശ്വരം...