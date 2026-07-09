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'പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ കാണിക്കൂ': എത്തനോള് വിഷയത്തില് മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഗഡ്കരി
കേന്ദ്രത്തിന്റെ എത്തനോള് മിശ്രിത പദ്ധതിയെ ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി അനുകൂലിച്ചു. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമാണെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക നേട്ടങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന വിക്സിത് ഭാരത് കോണ്ക്ലേവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തനോള് മിശ്രിത ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക് ഗഡ്കരി മറുപടി നല്കി. മിശ്രിത ഇന്ധനം കാരണം പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായ ഒരു വാഹനമെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന് അതിന്റെ വിമര്ശകരെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എത്തനോള് മിശ്രിത പരിപാടി നല്ല ഫലങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതര ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.