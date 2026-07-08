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സ്ത്രീധനം, ഗാര്ഹിക പീഡനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള് അന്വേഷിക്കാന് കേരളം പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയെ നിയോഗിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീധന പീഡനം, ഗാര്ഹിക പീഡനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില് വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യസേന (Special Task Force) രൂപീകരിക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു. ഇന്റലിജന്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് (AIG) ആയിരിക്കും ഇതിന് നേതൃത്വം നല്കുക.വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും സമര്പ്പിച്ച ശുപാര്ശകള് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഗാര്ഹിക പീഡനവും നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് പരാതികളില് സമയബന്ധിതമായ നടപടി ഉറപ്പാക്കുകയും നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജില്ലാ വിജിലന്സ് കമ്മിറ്റി, ജില്ലാ വനിതാ സെല്, സഖി വണ് സ്റ്റോപ്പ് സെന്റര്, ലീഗല് സര്വീസസ് അതോറിറ്റി, വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസ് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഒരു വനിതാ പ്രതിനിധിയും പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സില് ഉള്പ്പെടും.