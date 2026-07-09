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കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും അഞ്ച് പേർ; കള്ളാടിയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരും
അപകട മേഖല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും, സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും
വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. തുരങ്കപാത നിർമാണ തൊഴിലാളികളായ അഞ്ച് പേരെയാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മേഖലയിൽ നാല് സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത്.
അപകട മേഖല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും, സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും. മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തമുണ്ടായ കള്ളാടിയിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിൽ കഴിയുന്നവരെയും പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരെയും നേരിൽ കാണും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ ഇന്നലെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി മുതൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിശദമായ പരിശോധന വരെ പൂർണ്ണ അനുമതികളോടെയാണ് തുരങ്കപാത നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. കള്ളാടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ മറവിലാണ് തുരങ്കപാത ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
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പ്രൊപ്പർട്ടിയെ (Property) നിക്ഷേപമെന്ന വിധമാണ് മലയാളികൾ പൊതുവെ കാണുന്നത്. ഏക്കറ് കണക്കിനു സ്ഥലം സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങിയിടുകയും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനു അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമായിരിക്കരുതെന്നും അതിനു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് വേണമെന്നും പറയുകയാണ് പ്രൊപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് മേഖലയിൽ 15 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള 'ബിൽ ടെക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സൊലൂഷൻസ്' (Built Tech Integrated Solutions) സ്ഥാപകൻ ബിനോയ് തോമസ്.