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വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടല്: വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്
തിരുവനന്തപുരം: ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11:15-ഓടെ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലാടിയിലുള്ള തുരങ്ക നിര്മ്മാണ സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലില് ഏകദേശം 7 മുതല് 10 അടി വരെ ഉയരത്തില് മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടി നിര്മ്മാണ സ്ഥലത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മൂടിപ്പോയ സംഭവത്തില് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കണമെന്ന് സിപിഐഎം കേരള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്. ജീവഹാനിയില് ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച സിപിഐഎം നേതാവ് ഇരകള്ക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷവിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. 'യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും ചില മാധ്യമങ്ങളും ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തില് ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണാന് പാടില്ല. ഞാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വയനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കും,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.