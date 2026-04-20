ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഏപ്രില് 2026 (10:36 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലുടനീളം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുത്തനെ വര്ദ്ധിച്ചു. ഇത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയില് പതിവായി അപ്രഖ്യാപിത പവര് കട്ടിന് കാരണമാകുന്നു. ഔദ്യോഗിക നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ട്രാന്സ്ഫോര്മര് ഫ്യൂസുകള് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഓവര്ലോഡ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും തടസ്സങ്ങള്ക്ക് കാരണമെന്നും കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും അമിത ലോഡ് കാരണം ട്രാന്സ്ഫോര്മറുകള്ക്ക് തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിതരണ ശൃംഖല ദുര്ബലമായ വടക്കന് ജില്ലകളില് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാത്ത വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള് വ്യാപകമാണ്. ഈ വേനല്ക്കാലത്ത് പീക്ക് ഡിമാന്ഡ് ഏകദേശം 6000 മെഗാവാട്ടില് എത്തുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശനിയാഴ്ച ദൈനംദിന ഉപഭോഗം റെക്കോര്ഡ് 117.155 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിയപ്പോള് പീക്ക് ഡിമാന്ഡ് 6033 മെഗാവാട്ടിലെത്തി.
6,300 മെഗാവാട്ട് വരെ തടസ്സമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു. അതിനുമപ്പുറം ഓവര്ലോഡ് നിയന്ത്രിക്കാന് നിയന്ത്രണങ്ങള് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നിലവില് 36% മാത്രമാണ്.