  4. Know more about Chief Minister's Secretary Dr. Ratan U Kelkar
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (10:31 IST)

2013ല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച കളക്ടര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് നേടി; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തന്‍ യു കേല്‍ക്കറെ കൂടുതല്‍ അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം: ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പുനഃസംഘടനയില്‍ കേരള ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ (സിഇഒ) ഡോ. രത്തന്‍ യു. കേല്‍ക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. 2003 ബാച്ച് കേരള കേഡര്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ. കേല്‍ക്കര്‍ 2024 ഡിസംബര്‍ 4 മുതല്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സിഇഒ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.അടുത്തിടെ സമാപിച്ച നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയകരമായി മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചു.
 
കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ ബിരുദധാരിയാണ് ഡോ. കേല്‍ക്കര്‍. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ സംസ്ഥാന മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് ചെയര്‍മാന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനൊപ്പം ഒന്നിലധികം ജില്ലകളില്‍ ജില്ലാ കളക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ വിശിഷ്ടമായ അനുഭവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട കരിയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 
 
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കെ 2013-ല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച കളക്ടര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
