2013ല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ മികച്ച കളക്ടര്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് നേടി; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തന് യു കേല്ക്കറെ കൂടുതല് അറിയാം
തിരുവനന്തപുരം: ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പുനഃസംഘടനയില് കേരള ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് (സിഇഒ) ഡോ. രത്തന് യു. കേല്ക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. 2003 ബാച്ച് കേരള കേഡര് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ. കേല്ക്കര് 2024 ഡിസംബര് 4 മുതല് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സിഇഒ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.അടുത്തിടെ സമാപിച്ച നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് വിജയകരമായി മേല്നോട്ടം വഹിച്ചു.
കര്ണാടകയില് നിന്നുള്ള മെഡിക്കല് ബിരുദധാരിയാണ് ഡോ. കേല്ക്കര്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ സംസ്ഥാന മിഷന് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഫോപാര്ക്ക് ചെയര്മാന് എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചതിനൊപ്പം ഒന്നിലധികം ജില്ലകളില് ജില്ലാ കളക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ വിശിഷ്ടമായ അനുഭവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട കരിയറില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
കണ്ണൂര് ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കെ 2013-ല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ മികച്ച കളക്ടര്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.