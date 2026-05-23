  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Power Supply Issue in Kerala
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (12:51 IST)

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും അർധരാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അരമണിക്കൂറിലേറെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്

VD Satheesan and Sunny Joseph
Publish: Sat, 23 May 2026 (12:51 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (12:53 IST)
google-news
സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ടിനു സമാനമായ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും. ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. 
 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം. ഇത് എത്രയും പെട്ടന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പവർകട്ടല്ല പവർ ഫെയിലിയർ മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 
 
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും അർധരാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അരമണിക്കൂറിലേറെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായ നിയന്ത്രണം ആരംഭിച്ചത്. 
About Writer
WEBDUNIA

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ 'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍' ആരംഭിച്ചു: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല

മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ 'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍' ആരംഭിച്ചു: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലപൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പരാതികള്‍ സഹാനുഭൂതിയോടെയും നീതിയോടെയും കേള്‍ക്കുമെന്നും സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര്‍ യോജന: വെറും 8 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1 ലക്ഷം വീടുകള്‍ ചേര്‍ന്നു, കൂടുതലറിയാം

പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര്‍ യോജന: വെറും 8 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1 ലക്ഷം വീടുകള്‍ ചേര്‍ന്നു, കൂടുതലറിയാംസര്‍ക്കാര്‍ സബ്സിഡികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മേല്‍ക്കൂര സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ മുന്‍നിര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടില്ല; യു ടേൺ അടിച്ച് സർക്കാർ

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടില്ല; യു ടേൺ അടിച്ച് സർക്കാർപി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്നോട്ട്. വി.ഡി.സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ടിനു സമാനമായ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും. ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

'സതീശനു ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗം'; അന്ന് പരിഹസിച്ചയാൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി

'സതീശനു ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗം'; അന്ന് പരിഹസിച്ചയാൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിവിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.