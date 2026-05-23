ഹോം ഓഫീസിനായുള്ള പോരാട്ടം: കേരള ഐടി മേഖല സമ്പൂര്ണ്ണ വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം നിരസിച്ചു, വിയോജിപ്പുമായി തൊഴിലാളികള്
കൊച്ചി: മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിദൂര ജോലികള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അഭ്യര്ത്ഥനയോട് കേരളത്തിലെ ഐടി മേഖല തണുത്ത പ്രതികരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ടെക് കമ്പനികള് നിലവിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് വര്ക്ക് ഘടനകള് മാറ്റാന് തയ്യാറല്ലെന്ന് സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് ഇന്ധന ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശുപാര്ശയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല് പാന്ഡെമിക് കാലഘട്ടത്തില് സ്ഥാപിതമായ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനങ്ങള് എളുപ്പത്തില് പുനഃക്രമീകരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് നാസ്കോം, ജി-ടെക് തുടങ്ങിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് വാദിക്കുന്നു. നിലവില് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാര് ആഴ്ചയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഓഫീസില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന മാതൃകയിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്ക്ക്, കൊച്ചി ഇന്ഫോപാര്ക്ക്, കോഴിക്കോട് സൈബര്പാര്ക്ക് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഐടി ഹബ്ബുകളിലെ മാനേജ്മെന്റ് അധികാരികള് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ചെറിയൊരു ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തടസ്സമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ക്ലയന്റ് കണ്സള്ട്ടേഷനുകള്, തന്ത്രപരമായ മീറ്റിംഗുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ഫോപാര്ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തമായ അതിവേഗ ഇന്റര്നെറ്റ് പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുകളും കാര്യമായ പ്രവര്ത്തന തടസ്സങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.