Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (14:56 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് ചൂട് കനത്തതോടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോര്ഡിലേക്ക്. ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 5933 മെഗാട്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും അധികം ഉയരുന്നത്. 112.16 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരുകയാണ്.
വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില് ഇന്ന് മുതല് 18 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 40°C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 38°C വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 37°C വരെയും; തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 36°C വരെയും ഉയരാന് (സാധാരണയെക്കാള് 2 to 3ത്ഥC വരെ കൂടുതല്) സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളില്, മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, ഇന്ന് (14/04/2026) മുതല് 18/04/2026 വരെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.