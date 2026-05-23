Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (12:28 IST)

'സതീശനു ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗം'; അന്ന് പരിഹസിച്ചയാൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി

ലൗ ജിഹാദ് നിയമം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളയാളാണ് റോയ് മാത്യു

Roy Mathew and VD Satheesan
Publish: Sat, 23 May 2026 (12:28 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (12:48 IST)
Roy Mathew and VD Satheesan

വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു. 
 
ലൗ ജിഹാദ് നിയമം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളയാളാണ് റോയ് മാത്യു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഒരു യുവതിക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞിനുമെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയും ഇയാൾ വിവാദങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമായി റോയ് മാത്യു ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. യുവതിക്കും കുഞ്ഞിനുമെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം നാക്കുപിഴയായിരുന്നെന്നാണ് റോയ് മാത്യു അന്ന് വിശദീകരിച്ചത്. 
 
വി.ഡി.സതീശനെതിരെ 2017 ൽ റോയ് മാത്യു ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ പരാമർശവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗമുള്ള ആളാണ് സതീശനെന്നാണ് അന്ന് റോയ് മാത്യു ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പരിഹസിച്ചത്.
