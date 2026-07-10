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പുതിയ അയ്യപ്പസംഗമമില്ല; അയ്യപ്പന് പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്
തിരുവനന്തപുരം, ജൂലൈ 10 (പിടിഐ): പുതിയ 'അയ്യപ്പ സംഗമം' ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ടിഡിബി പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ദൈവങ്ങളില് ഒരാളായ അയ്യപ്പന് പ്രചാരണം ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്നത്തെ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ 'ഗ്ലോബല് അയ്യപ്പ സംഗമം' സംഘടിപ്പിക്കാന് മുന് ബോര്ഡ് എടുത്ത തീരുമാനം കേരളത്തില് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മേധാവിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നു.
ഗ്ലോബല് അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തര്ക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ പരിപാടിക്ക് ഏകദേശം 6 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന ഊരാളുങ്കല് ലേബര് കോണ്ട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വാദം ബോര്ഡിന്റെ ഓഡിറ്റര് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.ബോര്ഡിന് ലഭിച്ച തുക ഇതിനകം തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറിയെന്നും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങള് പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാര്ഷിക തീര്ത്ഥാടനം കൂടുതല് സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനായി നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളും ടി.ഡി.ബി. (TDB) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സീസണ് മുതല് തീര്ത്ഥാടന നടത്തിപ്പ് പൂര്ണ്ണമായും ഡിജിറ്റല്വല്ക്കരിക്കുമെന്ന് ജയകുമാര് അറിയിച്ചു. സന്നിധാനത്തെ 690 മുറികളില് 550 എണ്ണം ഇനി ഓണ്ലൈന് ബുക്കിംഗ് വഴി ലഭ്യമാക്കും. നേരത്തെ ഇത് 190 എണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു.
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സേവനങ്ങള് പുറംകരാര് നല്കുമെന്നും ആവശ്യമായ അനുമതികള് ലഭിച്ച ശേഷം ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപം 60 അധിക മുറികളുള്ള പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നിര്മ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീര്ത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സന്നിധാനത്ത് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് അധിഷ്ഠിത ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തും. അതേസമയം ക്ലീന് കേരള കമ്പനി വഴി ശുചിത്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കും. അന്നദാനത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത സ്പോണ്സര്ഷിപ്പുകള് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും സ്ഥാപനപരമായ സ്പോണ്സര്ഷിപ്പുകള് പരിഗണിക്കുമെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ തീര്ത്ഥാടന സീസണില് മരിച്ച തീര്ത്ഥാടകരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിംഗിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന ക്ഷേമനിധിയില് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം ഇന്ഷുറന്സ് സഹായം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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