നെയ്യാറ്റിന്കര ആശുപത്രിയിലെ മരണം: വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തില് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിന്കര ജനറല് ആശുപത്രിയില് നെഞ്ചുവേദനയുമായി എത്തിയ ശേഷം കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ച രോഗിയുടെ മരണത്തില് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താന് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഉത്തരവിട്ടു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയോ മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാന് കമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടര് തോമസ് ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താന് ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം. മരിച്ച രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കള്, ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്മാര്, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികള് എന്നിവരില് നിന്ന് വിശദമായ മൊഴികള് രേഖപ്പെടുത്താന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് രോഗിയുടെ മെഡിക്കല് രേഖകളുടെ സമഗ്രമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണത്തില് ഉള്പ്പെടും.
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Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
നെയ്യാറ്റിന്കര ആശുപത്രിയിലെ മരണം: വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തില് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Kerala Weather: 'മഴ തന്നെ മഴ'; എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
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പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.