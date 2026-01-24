സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (17:27 IST)
പത്തനംതിട്ട: സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്ക് നാളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജയകുമാര്. സംവിധായകന് അനുരാജ് മനോഹറിന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടാതെ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
മകരവിളക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടത്താന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് എസ്പിയോട് ജയകുമാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ചിത്രീകരണം സന്നിധാനത്ത് അല്ല, പമ്പയിലാണ് നടന്നതെന്ന് സംവിധായകന് അനുരാജ് മനോഹര് പ്രതികരിച്ചു. സിനിമയുടെ സെറ്റ് പമ്പയിലാണ് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗിന് താന് നേരത്തെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.