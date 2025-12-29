തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണം മോഷണം പോയ കേസില്‍ മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗം എന്‍. വിജയ കുമാര്‍ അറസ്റ്റില്‍. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുമാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേസില്‍ ബോര്‍ഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി വിജയകുമാര്‍ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും കീഴടങ്ങാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി വിജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ താന്‍ ഒരു കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പത്മകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും മുന്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളായ കെ പി ശങ്കരദാസിലേക്കും എന്‍ വിജയകുമാറിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിജയകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങള്‍ താന്‍ ഒറ്റയ്ക്കല്ല തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഭരണസമിതിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നുമായിരുന്നു പത്മകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവന.

അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത സംശയാസ്പദമാണെന്നും പ്രതികളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. 2019-ലെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും തന്ത്രിക്കും കുറ്റക്കാരാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മൊഴികളും വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എസ്ഐടി അവരോട് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി ശബരിമലയില്‍ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും തന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ശക്തനായതെന്നും പത്മകുമാര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ട് തന്ത്രിമാരുടെയും മൊഴികള്‍ എസ്ഐടി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തുടര്‍നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.


