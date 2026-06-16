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ദേവസ്വം ബോര്ഡ് 20 ഓളം നിയമനങ്ങള് പരിഷ്കരിക്കും; ജീവനക്കാരുടെ പരാതികള് പരിഹരിക്കാന് ബോര്ഡ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് പ്രസിഡന്റ്
തിരുവനന്തപുരം: ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്ന പരാതികള് പരിഹരിക്കുമെന്നും നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ബോര്ഡ് യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ബോര്ഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ലഭിച്ച പരാതികളില് ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകം പരിഹരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉന്നയിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏകദേശം 20 നിയമനങ്ങള് പുനഃപരിശോധിക്കും. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങള് ജീവനക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.