സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:38 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഇന്ന് വിശദമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് മാത്രമാണ് സമര്പ്പിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി 27 ന് കോടതി വിഷയം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
'കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് അന്തിമമല്ല. അതില് തിരുത്തലുകള് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓഡിറ്ററുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട പോരായ്മകള് ബോര്ഡിനെ അറിയിക്കും. ക്ലയന്റ് അതിന് മറുപടി നല്കും. ചില പ്രതികരണങ്ങള് ഓഡിറ്റര് പരിഗണിക്കും. അല്ലെങ്കില് അവ പ്രധാന എതിര്പ്പുകളായി കണക്കാക്കും. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും. അത് ഓഡിറ്ററുടെ തെറ്റല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റാണന്നും. ഓഡിറ്ററുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കാത്തതുകൊണ്ടും ശരിയായ ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടാവാത്തതു കൊണ്ടും റിപോര്ട്ടല് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
ബില്ലുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, തുകകള് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആസ്തികള് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില് എഴുതി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല് അത്തരം നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കില് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഓഡിറ്റര് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. റിപ്പോര്ട്ടിലെ പിശകുകള് സമയബന്ധിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതില് ഞങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. എത്രയും വേഗം തിരുത്തലുകള് വരുത്താന് ബോര്ഡ് തീരുമാനിച്ചു. പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില് തിരുത്തലുകള് വരുത്തുന്നതിനായി ദേവസ്വം കമ്മീഷണര്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ടിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തുമെന്നും കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.