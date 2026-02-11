ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026
അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവായില്ലെന്ന വാദം പൊളിയുന്നു; രണ്ടു കോടി രൂപ തിരികെ എത്തിയില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:41 IST)
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവായില്ലെന്ന വാദം പൊളിയുന്നു. കൊടുത്ത രണ്ടു കോടി രൂപ തിരികെ എത്തിയില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എല്ലാം സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിലൂടെയാണ് നടത്തുകയെന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി വാസവനും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തും പറഞ്ഞിരുന്നത്.

അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ ഹര്‍ജി വന്നപ്പോള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ബോര്‍ഡ് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തതിലും ചെലവ് വരില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിലൂടെ പണം കിട്ടുമ്പോള്‍ ദേവസ്വം ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് എടുത്ത പണം തിരികെ അടയ്ക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വിചാരിച്ച തരത്തില്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് വന്നില്ലെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനു വേണ്ടി സ്വകാര്യ ഏജന്‍സിയാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്.

അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയ വകയില്‍ 3.4 കോടി രൂപ കടമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് അഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് എട്ടു കോടിയോളം ആയി. പല സ്ഥാപനങ്ങളും സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഏറ്റിരുന്നു. പണം കിട്ടാതെ ആയതോടെ താല്‍ക്കാലിക ക്രമീകരണത്തിനാണ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറോട് രണ്ടുകോടി രൂപ അനുവദിക്കാന്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്.


