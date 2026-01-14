ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026
ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യാനല്ല, പണം തിരിമറി നടത്താനാണ് താല്പര്യം: ദേവസ്വംബോര്‍ഡിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026 (10:24 IST)
തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യാനല്ല പണം തിരിമറി നടത്താനാണ് താല്പര്യമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയിലെ ആടിയ നെയ്യ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ കേസിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചത്.

അതേസമയം സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കരുതെന്നും ആത്മീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിക്കുമെന്നും എസ് ഐ ടി. റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണ പാളികള്‍ കൈമാറിയതിലെ ഗൂഢാലോചനയില്‍ തന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കുന്നതിനെ എസ്ഐടി ശക്തമായ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാംപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്നും റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.


