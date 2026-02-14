ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ ജാതി വിവേചനം; പട്ടികജാതിക്കാരനായ പൂജാരി രാജിവച്ചു

Job, Kerala Job, Guruvayoor Devaswom job offers, Guruvayoor Devaswom
 Temple
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:09 IST)
കൊച്ചി: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നിയമിതനായ പട്ടികജാതിക്കാരനായ
പൂജാരി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യൂണിയന്‍ നേതാക്കളുടെയും ജാതി പീഡനത്തിലും പ്രതികാര നടപടികളിലും മടുത്ത് ജോലി രാജിവച്ചു. ജാതി പീഡനത്തിന് ഇരയായ ഏറ്റവും പുതിയ ഇര നീരിക്കോട് കൊടുവഴങ്ങ സ്വദേശിയായ പി.ആര്‍. വിഷ്ണു (23) ആണ്. പറവൂര്‍ ഗ്രൂപ്പിലെ തിരുവള്ളൂര്‍ ഉപഗ്രൂപ്പിലെ വാതുരക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ് വിഷ്ണു.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് തത്തപ്പിള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പകരക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിഷ്ണുവിന് ജാതി പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതി പിന്‍വലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിഷ്ണുവിന് സമാധാനപരമായി ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പറവൂര്‍ ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാണ് രാജിക്ക് കാരണമായത്. ഭീഷണിക്കെതിരെ മുനമ്പം ഡിവൈഎസ്പിക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ബോര്‍ഡിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവായ മേല്‍ശാന്തിയെക്കുറിച്ചും വിഷ്ണു പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേഷനില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തിയെങ്കിലും യൂണിയന്‍ വിഷ്ണുവിനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. അംഗത്വ അപേക്ഷയ്ക്കായി നല്‍കിയ പണം തിരികെ നല്‍കുകയും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

നവംബര്‍ 7 നാണ്
വിഷ്ണു ജോലിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ പ്രതികാരം തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനുള്ള അഡൈ്വസ് മെമ്മോ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ രണ്ട് വ്യാജ പരാതികള്‍ ലഭിച്ചു. രണ്ട് പരാതികളിലും വ്യാജ വിലാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീടിനടുത്തുള്ള നീരിക്കോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷ്ണുവിന് അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് നിഷേധിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം രാജിക്കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :