തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 26 ഉം മതപരമായ സ്വയംഭരണവും: ശബരിമലയ്ക്ക് 'പ്രത്യേക വിഭാഗ ക്ഷേത്രം' എന്ന പദവി നല്‍കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:54 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് (ടിഡിബി) സുപ്രീം കോടതിയില്‍ രേഖാമൂലം പ്രസ്താവന സമര്‍പ്പിച്ചു. ശബരിമല ഒരു സവിശേഷമായ 'വിഭാഗീയ ക്ഷേത്രം' ആണെന്നും അതിന് അതിന്റേതായ ആന്തരിക മതകാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി തയ്യാറാക്കിയതും സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കൗണ്‍സല്‍ പി.എസ്. സുധീര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതുമായ ഈ സബ്മിഷന്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുന്‍പ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിവിധ വിധികള്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മത സ്ഥാപനമെന്ന പദവിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തില്‍ മാത്രമാണ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയുടെ (നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി) പ്രത്യേക രൂപത്തില്‍ ദേവന്‍ വസിക്കുന്നതെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 26(ബി) പ്രകാരം
ക്ഷേത്രത്തിന് അതിന്റെ അതുല്യമായ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്നും ബോര്‍ഡ് വാദിച്ചു.

ഈ വീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പന്തളം കൊട്ടാരം നിര്‍വാഹക സംഘവും നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റിയും (എന്‍എസ്എസ്) ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന മതപരമായ ആചാരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തലമുറകളായി പിന്തുടരുന്ന മതപാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അന്തിമ മധ്യസ്ഥന്‍ ജുഡീഷ്യറി ആയിരിക്കരുതെന്നാണ് അവരുടെ വാദങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ കക്ഷികളും അവരുടെ വാദങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ ഏപ്രില്‍ 7 ന് സുപ്രീം കോടതി ഔപചാരിക വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ആരംഭിക്കും.


