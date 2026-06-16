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തിരുവനന്തപുരത്ത് 16 വയസ്സുകാരിയെ യുവാവ് കുത്തി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവത്തില് തന്നെ നിരസിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായി യുവാവ് 16 കാരിയെ കുത്തി കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ചു. വെമ്പായം കന്യാകുളങ്ങര സ്വദേശിയായ 16 വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തിനാണ് കുത്തേറ്റത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പനവൂര് സ്വദേശി സഹദിനെ (21) വട്ടപ്പാറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നെടുവേലി ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ് പെണ്കുട്ടി.
കന്യാകുളങ്ങരയിലെ പെണ്കുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പെണ്കുട്ടി ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങാന് പുറത്തുപോയപ്പോള് സമീപത്ത് കാറില് കാത്തുനിന്ന പ്രതി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും തമ്മില് വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. പ്രതി കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പെണ്കുട്ടിയെ കുത്തിയത്.
വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പ്രതി ഒരു കാറില് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു.ആക്രമണത്തില് കഴുത്തിനും മുഖത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില് വട്ടപ്പാറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.