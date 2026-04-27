'മിണ്ടിപോകരുത്'; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് താക്കീത്

Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (10:03 IST)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരും മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കോൺഗ്രസിലെ ചർച്ചകളിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനു കടുത്ത അതൃപ്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് താക്കീത് നൽകി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിനെയും ദീപാദാസ് മുൻഷി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. 'നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആലുവ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ബോർഡുകൾ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട്.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച തുടർന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് കെപിസിസിയുടെ തീരുമാനം. കെപിസിസിയുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവന വിലക്ക് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചാരണം തുടരുന്നുണ്ട്.