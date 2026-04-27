തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
12 വര്‍ഷം മുമ്പ് അണലിയുടെ കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാള്‍ മരിച്ചു; അഞ്ചുവര്‍ഷം അബോധാവസ്ഥയില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:26 IST)
കായംകുളത്ത് 12 വര്‍ഷം മുമ്പ് അണലിയുടെ കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാള്‍ മരിച്ചു. ചേരാവള്ളി പെരുമുഖത്ത് വടക്കതില്‍ ജയിംസ് ആണ് മരിച്ചത്. 60 വയസായിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ച് അണലി ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചത്. പിന്നാലെ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും തലയില്‍ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

പിന്നാലെ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തോളം അബോധാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. മിനഞ്ഞാന്ന് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടില്‍ വീട്ടമ്മ മൂര്‍ഖന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. പുതുവീട്ടില്‍ രഘുവിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയാണ് മരിച്ചത്. 65 വയസ്സ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ശുചിമുറിക്ക് മുന്നില്‍ വച്ചാണ് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ കടിയേറ്റത്.

നാട്ടുകാര്‍ ഉടന്‍തന്നെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്ദിരയ്ക്ക് ആന്റിവെനം നല്‍കിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.


