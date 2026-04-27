ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (08:57 IST)
ചൂടിന് ശമനമില്ല. കൊല്ലം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് താപനില ഉയരും. കൊല്ലം ജില്ലയില് ഇന്ന് 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും പാലക്കാട് ജില്ലയില് 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരം എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
സാധാരണ താപനിലയില് നിന്ന് മൂന്നു മുതല് നാലു ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയാണ് ചൂടു കൂടാന് സാധ്യതയുള്ളത്. നിലവിളി ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകള് ഒഴിച്ച് 12 ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പ്രചാരണങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 54 അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാര്ഹമാണ്.
ഏപ്രില് 29 മുതല് മെയ് 12 വരെ താപനില 45 ഡിഗ്രി മുതല് 55 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരും എന്നും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളില് നില്ക്കരുതെന്നും
ചൂട് മൂലം മൊബൈല് ഫോണുകള് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം. കാറുകളില് ഇന്ധന ടാങ്കുകള് മുഴുവനായി നിറയ്ക്കരുത് തുടങ്ങിയ നിര്ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയ
വാട്സാപ്പ് പ്രചാരണമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സിവില് ഡിഫന്സ് വകുപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്.