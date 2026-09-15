കറുത്ത പൊന്നിന് പൊന്നിന്റെ വില, 10 വര്ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി 700 കടന്നു
പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വില നിലവാരത്തിലെത്തി കുരുമുളക്, നിലവില് ക്വിന്റലിന് 70,000 രൂപയാണ് കുരുമുളകിന്റെ വില. ഇതിന് മുന്പ് 2014ലാണ് കുരുമുളക് വില അവസാനമായി 700 കടന്നത്. ഇടുക്കിയില് പ്രാദേശിക വിപണികളില് 700- 710 രൂപയാണ് കുരുമുളകിന്റെ വില. ഉല്പാദനം താഴ്ന്നതാണ് വില ഉയരാന് കാരണം.
കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി മാര്ക്കറ്റില് അണ്ഗാര്ബിള്ഡ് കുരുമുളകിന് 704 രൂപയും ഗാര്ബിള്ഡ് കുരുമുളകിന് 724 രൂപയുമാന് വില. 2014- 2015ല് കുരുമുളക് റെക്കോര്ഡ് വിലയായ 730ല് എത്തിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയും മൂലം ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാല് കര്ഷകര്ക്ക് പക്ഷേ ഈ വില വര്ധനവിന്റെ കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. മിക്ക കര്ഷകരും കുരുമുളക് കൃഷിയില് നിന്ന് മറ്റ് വിളകളിലേക്ക് മാറിയതും ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ കുറവും വില വര്ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.