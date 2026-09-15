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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (17:22 IST)

കറുത്ത പൊന്നിന് പൊന്നിന്റെ വില, 10 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി 700 കടന്നു

Black pepper
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:25 IST)
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പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില നിലവാരത്തിലെത്തി കുരുമുളക്, നിലവില്‍ ക്വിന്റലിന് 70,000 രൂപയാണ് കുരുമുളകിന്റെ വില. ഇതിന് മുന്‍പ് 2014ലാണ് കുരുമുളക് വില അവസാനമായി 700 കടന്നത്. ഇടുക്കിയില്‍ പ്രാദേശിക വിപണികളില്‍ 700- 710 രൂപയാണ് കുരുമുളകിന്റെ വില. ഉല്പാദനം താഴ്ന്നതാണ് വില ഉയരാന്‍ കാരണം.
 
കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അണ്‍ഗാര്‍ബിള്‍ഡ് കുരുമുളകിന് 704 രൂപയും ഗാര്‍ബിള്‍ഡ് കുരുമുളകിന് 724 രൂപയുമാന് വില. 2014- 2015ല്‍ കുരുമുളക് റെക്കോര്‍ഡ് വിലയായ 730ല്‍ എത്തിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയും മൂലം ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പക്ഷേ ഈ വില വര്‍ധനവിന്റെ കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. മിക്ക കര്‍ഷകരും കുരുമുളക് കൃഷിയില്‍ നിന്ന് മറ്റ് വിളകളിലേക്ക് മാറിയതും ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ കുറവും വില വര്‍ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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