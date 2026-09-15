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Written By ശ്രീനു എസ്

'വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം എത്രനാള്‍ തുടരുമെന്ന് പറയാനാവില്ല': കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:41 IST)
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കോഴിക്കോട്: നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ (NTPC) നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 30 രൂപ നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 'ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരവും ആവശ്യമാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
'പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും ഞങ്ങള്‍ തേടുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം എത്രകാലം തുടരുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ല. എത്രയും വേഗം പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്,' മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു യൂണിറ്റിന് 30 രൂപ നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഒക്ടോബര്‍-ഡിസംബര്‍ കാലയളവിലേക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (KSEB) ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളില്‍ (peak hours) 600 മെഗാവാട്ടും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളില്‍ (off-peak hours) 900 മെഗാവാട്ടും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനാണ് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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