കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്തുമായിരുന്നു, ആ ഉന്നം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണമായി : വി ഡി സതീശൻ
ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാനും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനും തന്നെ സഹായിച്ചത് സ്കൂളില് നിന്നുള്ള അടിത്തറയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. പനങ്ങാട് ഗോപിനാഥമേനോന് വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് പൂര്വ വിദ്യാര്ഥി സംഘടന നല്കിയ സ്വീകരണത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓര്മകള് പങ്കുവെച്ചത്.
5 കിലോമീറ്റര് അപ്പുറമുള്ള നെട്ടൂരില് നിന്ന് നടന്നാണ് സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്നത്. കൂട്ടുകാര്ക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രയില് വഴിയരികില് കാണുന്ന മാവിലെ മാങ്ങകള്ക്ക് കല്ലെറിയുമായിരുന്നു. അന്നും ഉന്നം പിഴക്കാതെ എറിയാന് ഞാന് മിടുക്കനാണെന്ന് സഹപാഠികള് പറയുമായിരുന്നു. എന്റെ കല്ല് എപ്പോഴും മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടില് കൊണ്ട് മാങ്ങ വീഴും. ആ പിഴയ്ക്കാത്ത ഉന്നമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഉപകാരപ്പെട്ടത്. ആ ലക്ഷ്യബോധം മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെയെത്തിച്ചു. എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയര്ക്കുള്ള ദക്ഷിണയായി മുഖ്യമന്ത്രി പദം സമര്പ്പിക്കുന്നു. വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.